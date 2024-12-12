鉅亨速報 - Factset 最新調查：Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)EPS預估上修至0.79元，預估目標價為49.00元
鉅亨網新聞中心 2024-12-12 22:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.77元上修至0.79元，其中最高估值0.96元，最低估值0.67元，預估目標價為49.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.96(0.96)
|1.58
|1.69
|1.22
|最低值
|0.67(0.67)
|0.55
|0.56
|0.63
|平均值
|0.8(0.79)
|0.98
|1.08
|0.93
|中位數
|0.79(0.77)
|0.95
|1.08
|0.93
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|28.59億
|41.92億
|43.93億
|34.92億
|最低值
|25.74億
|26.15億
|27.66億
|31.09億
|平均值
|27.27億
|31.91億
|35.23億
|33.00億
|中位數
|27.40億
|31.37億
|35.93億
|33.00億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.13
|--
|-4.27
|-1.17
|-0.61
|營業收入
|2.78億
|9.59億
|18.35億
|13.82億
|18.88億
詳細資訊請看美股內頁：
Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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