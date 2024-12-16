鉅亨速報 - Factset 最新調查：Affirm控股AFRM-US的目標價調升至63.5元，幅度約13.39%
鉅亨網新聞中心 2024-12-16 20:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Affirm控股(AFRM-US)提出目標價估值：中位數由56元上修至63.5元，調升幅度13.39%。其中最高估值81元，最低估值20元。
綜合評級 - 共有20位分析師給予Affirm控股評價：積極樂觀10位、保持中立9位、保守悲觀1位。
Affirm控股今(16日)收盤價為70.7元。近5日股價下跌13.39%，標普指數下跌0.64%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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