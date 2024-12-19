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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Affirm控股AFRM-US的目標價調升至65.5元，幅度約3.15%

鉅亨網新聞中心 2024-12-19 22:15


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Affirm控股(AFRM-US)提出目標價估值：中位數由63.5元上修至65.5元，調升幅度3.15%。其中最高估值82元，最低估值20元。

綜合評級 - 共有20位分析師給予Affirm控股評價：積極樂觀11位、保持中立8位、保守悲觀1位。

Affirm控股今(19日)收盤價為63.34元。近5日股價上漲3.15%，標普指數下跌3.48%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股AFRM市場預估目標價

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