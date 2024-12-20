鉅亨速報 - Factset 最新調查：Affirm控股AFRM-US的目標價調升至74元，幅度約12.98%
鉅亨網新聞中心 2024-12-20 20:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Affirm控股(AFRM-US)提出目標價估值：中位數由65.5元上修至74元，調升幅度12.98%。其中最高估值82元，最低估值20元。
綜合評級 - 共有20位分析師給予Affirm控股評價：積極樂觀12位、保持中立7位、保守悲觀1位。
Affirm控股今(20日)收盤價為63元。近5日股價下跌12.98%，標普指數下跌3.04%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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