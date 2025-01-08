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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Novo Nordisk - ADRNVO-US的目標價調降至118.44元，幅度約4.61%

鉅亨網新聞中心 2025-01-08 20:15


根據FactSet最新調查，共25位分析師，對Novo Nordisk - ADR(NVO-US)提出目標價估值：中位數由124.16元下修至118.44元，調降幅度4.61%。其中最高估值162.37元，最低估值71.05元。

綜合評級 - 共有31位分析師給予Novo Nordisk - ADR評價：積極樂觀22位、保持中立6位、保守悲觀3位。

Novo Nordisk - ADR今(8日)收盤價為83.34元。近5日股價下跌4.61%，標普指數上漲0.47%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股NVO市場預估目標價

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