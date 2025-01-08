音訊產品出貨增 亞弘電12月營收年增14.65% 創47個月來新高

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-08 17:00

‌



專注專業代工電子專業音訊、小家電及醫療保健器材服務的亞弘電 (6201-TW) 今 (8) 日公布最新營收資訊，2024 年 12 月營收 3.95 億元，改寫 47 個月來單月新高，月增 38.49%，年增 14.65%，2024 年全年營收 33.18 億元，年減 2.59%。在醫療保健器材並有新客戶的加入。

亞弘電 2024 年第四季營收爲 9.45 億元，為 4 個季度以來新高，季增 2.12%，年減 2.76%。

‌



2024 年 12 月營收的高速走揚，亞弘電指出，因客戶爲因應海運費價格居高不下、川普上任後預期關稅調漲等等諸多不確定因素，客戶端以集中拉貨降低相關成本。另外，2024 年 12 月出口的專業電子音訊產品高單價產品比重相對較高，使得營收較以往月分上攀。

亞弘電 2024 年前三季營收 23.73 億元、年減 2.52%，毛利率 25.44%、與去年同期相當。營業利潤率 13.38%、年減 0.09 個百分點。2024 年前三季稅後純益 2.87 億元，年減 7.53%，每股盈餘 3.22 元。

亞弘電除持續開發高階電子專業音訊產品之外，對小家電採取更多元產品的開發，而在醫療保健器材也有新客戶的加入。

亞弘電最新提出的發展策略包括，提升產地彈性，降低單一市場風險，面對國際地緣政治緊張加劇和供應鏈重組趨勢，將逐步降低對單一市場的依賴，優化全球供應鏈結構，尤其分散中國生產的風險，並強化其他地區的供應能力。同時也穩固台灣總部核心功能，拓展東南亞產能：將持續強化台灣總部的研發與管理功能，同時積極擴大東南亞第三地的產能規模，以確保全球供應鏈的穩定性和效率。