【量大強漲股整理】台股開低走低，後市如何解讀?CPO聯鈞創新高後，誰會接棒?

鉅亨研報 2025-01-08 18:07

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觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 162.04 億元，投信賣超 20.5 億元，自營商賣超 7.67 億元，三大法人合計賣超 190.21 億元 ，其中，外資、自營商由買轉賣， 投信則連賣三日。

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美股在昨日的交易中開高走低，四大指數全數收跌。新的經濟數據引發了市場的擔憂，導致美債殖利率大幅上升，進一步對科技股造成壓力，10 年期美債殖利率飆升至 4.68%，達到自去年 4 月 25 日以來的最高收盤水準，主要指數如納斯達克指數、費城半導體指數以及標普 500 指數均下跌超過 1%，其中 (NVDA-US) 輝達股價大跌 6%，(TSM-US) 台積電 ADR 下跌 3.9%，(TSLA-US) 特斯拉則下滑 4%，經濟數據方面，美國 11 月的 JOLTs 職位空缺數量達 809.8 萬，大幅超出市場預期，12 月的 ISM 服務業指數報 54.1，亦高於預期的 53.5，美股將於 1 月 9 日休市，以哀悼前總統卡特的逝世，加權指數今日開低震盪，終場下跌 243.94 點，收在 23407.33 點，成交量縮至 3598.61 億，台股今日震盪回檔下，開低走低，雖然如此不過量縮，且守穩五日均線，短線上受美股的回檔，而回檔，不影響長多格局，未來持續關注 CES 展、台積電營收、大立光法說、FOMC 會議記錄、美國非農就業數據。

權值股方面，(2330-TW) 台積電，下跌 2.21%，收在 1105 元，根據證交所資料顯示，台積電於 7 日盤後出現總金額達 46.38 億元的 17 筆鉅額交易，除了其中 1577 張的成交量與收盤價 1130 元相當外，其他 2489 張的成交價均高於當日收盤價，其中最大的一筆交易金額為 17 億 8201 萬元，顯示有大戶以每股 1130 元的成交價，買入了 1577 張台積電股票，此外，有一筆交易的成交價為每股 1189.04 元，以較 7 日收盤價高出 5.22% 的價格，買進了 40 張台積電股票，金額為 4756.1 萬元，這筆交易刷新了台積電盤後鉅額交易的紀錄，台積電預計將於 10 日公布 2024 年第 4 季的營收，並於 16 日舉行法說會，市場普遍預期這將帶來利多，進一步激勵投資者的信心；(2317-TW) 鴻海，下跌 1.05%，收在 188 元高盛在最新報告中表示，對於 AI 伺服器的前景仍然持樂觀態度，鴻海也透露，已為未來兩年伺服器系統和液態冷卻元件的需求做好產能準備，特別是下一代機架式 AI 伺服器的量產計劃將按時於 2025 年第 1 季完成，並且鴻海對未來兩至三年的強勁成長保持樂觀，並將目標價定為 263 元；(2454-TW) 聯發科，下跌 1.34%，收在 1470 元，聯發科今天發布新聞稿，聯發科與 NVIDIA 在 GB10 超級晶片的合作上取得了重要進展，並期待與 NVIDIA 一起開啟超級運算的創新時代，讓人工智慧（AI）應用無所不在，NVIDIA 創辦人暨執行長黃仁勳也對此次合作表達了高度期待，並指出與聯發科共同設計的 GB10 超級晶片將應用於 Project DIGITS，這將使輝達的 Grace Blackwell 平台更加普及，並為開發者、研究者和學生提供便捷的工具，幫助他們解決當前最迫切的問題，此舉不僅有助於推動 AI 技術的發展，還將大幅提升超級運算的可及性，進一步加速 AI 領域的創新。

輝達執行長黃仁勳在美國消費性電子展（CES）上推出的 RTX50 系列顯示卡，並且高階產品價格低於市場預期 2 至 3 成，這引發了法人對其銷量的正面預期，並推動板卡廠 (2376-TW) 技嘉和 (2377-TW) 微星，全數上揚表態，上揚，顯示出電子類股某些子領域仍具相對強勢，傳統產業股則表現較為疲弱，金融指數在測試季線支撐後，多方趨勢仍未改變，另外車用零組件也上演噴出秀，(1524-TW) 耿鼎，亮燈漲停! 站穩月線走高，12 月營收繳出亮眼成績單，股價發動向上，也符合佳螢先前所說的元月份的 CES 展兩大焦點股，一是，機器人，二就是自駕車。

另外元月份紅包行情點名預告的 CPO 族群中，唯一一檔佳螢鎖定看好的 CPO 黑馬股 (3450-TW) 聯鈞，再創波段新高! 來到 316 元大關! 穩穩地登上 300 元大關! 佳螢會員也整整賺了三倍之多! 從 76 元 =>316 元，整整翻了 315%。

聯鈞的強勁業績來自兩大客戶的 400G 產品出貨貢獻，2024 年 12 月的營收達 8.25 億元，年增率高達 81.5%，月增率則為 4.82%，創下歷史次高，2024 年 1 至 12 月的累計營收為 75.68 億元，年增率為 40.16%，公司 2024 年 11 月的每股獲利為 0.63 元，前三季的每股獲利為 1.82 元，顯示出穩健的獲利表現，此外，聯鈞因應美系客戶及其他客戶對 AOC transceiver（主動式光纖模組）與雷射封裝需求的顯著增長，積極擴展產能，爆發力可期。

CPO 噴出後誰會接棒

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師