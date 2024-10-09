統振Q3營收7.37億元創9季來新高 年增近25%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-09 11:21

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統振 (6170-TW) 公布最新營收資訊，統振 2024 年 9 月營收 2.57 億元，月增 3.43%，年成長 26.62%；第三季營收 7.37 億元，創 9 季以來新高，季增 6.28%，年增 24.98%，2024 年 1-9 月營收 21.32 億元，年增 29.64%。

統振布局在移工市場的金融科技與通訊，隨著台灣產業與社福移工人數逐月增加下，帶動統振 QuickPay APP 的有效註冊會員數增加、單月匯款筆數保持在一定水準之上，催動營運規模放大，加上流通事業體出貨業績較前一月及去年同期皆提升，挹注統振 9 月營收繳出月增、年增皆正成長。

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根據國發會的推估，2025 年台灣 65 歲以上人口占總人口比率即將正式突破 20%，也就是每 5 個人中就有 1 個人超過 65 歲，2025 年台灣將迎接「超高齡社會」時代，且以 45 歲以上的壯世代將正式突破半數，往後推估，可見台灣勞動力市場，因高齡化與少子化的衝擊，企業除了持續提供友善環境與員工福利招募人才外，政府也積極引進外籍移工來滿足各產業缺工的現象。

同時，鄰近包括日本、韓國也紛紛祭出相關政策誘因搶工，包括日本國會通過一項「育成就勞」法案，韓國政府今年增加開放給留學生家屬六個月的短期工作簽證等，無疑為統振深耕且合法運營外籍移工小額匯兌業務帶來龐大的市場開拓空間。