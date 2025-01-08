晶睿去年12月營收7.9億元年月雙增 創2024年單月最佳
鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-01-08 16:52
安控廠晶睿 (3454-TW) 今 (8) 日表示，受惠於品牌與代工業績連袂挹注，12 月營收達 7.9 億元，呈年月雙增，創 2024 單月最佳營收；累計去年全年營收為 73.3 億元，相較去年減少 20%。
晶睿 12 月營收 7.9 億元，年增 22.4%、年增 14%；累計去年全年營收為 73.3 億元，相較去年減少 20%。
晶睿指出，12 月份營運繳出 2024 年單月最佳、年月雙增的佳績，其中，代工客戶訂單持續成長，品牌事業以亞太市場表現最佳，加上拉丁美洲專案貢獻頗為亮眼，巴西南方重鎮馬林加導入晶睿通訊 AI 安防解決方案，部署識別人臉、車牌的 AI 攝影機，強化該市因應人口日益增長的公共安全需求，再次實證晶睿通訊在城市安防智慧解決方案的領先優勢。
展望 2025 年，晶睿指出，公司將以 AI 與雲端服務加速安防產業的升級，積極投資研發並擴展海外生產的彈性，期許延續 2024 年推出的全線邊緣 AI 產品、具備智能影像分析的 VSS 管理軟體和雲端服務 VORTEX，持續為客戶的安全需求賦能、節能。
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