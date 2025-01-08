晶睿去年12月營收7.9億元年月雙增 創2024年單月最佳

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晶睿指出，12 月份營運繳出 2024 年單月最佳、年月雙增的佳績，其中，代工客戶訂單持續成長，品牌事業以亞太市場表現最佳，加上拉丁美洲專案貢獻頗為亮眼，巴西南方重鎮馬林加導入晶睿通訊 AI 安防解決方案，部署識別人臉、車牌的 AI 攝影機，強化該市因應人口日益增長的公共安全需求，再次實證晶睿通訊在城市安防智慧解決方案的領先優勢。