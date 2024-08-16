〈晶睿法說〉新產品結合雲端AI技術 將成下半年成長引擎

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-08-16 17:08

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安控廠晶睿通訊 (3454-TW) 今 (16) 日舉行法人說明會，揭示公司聚焦 AI 安防產品和雲端服務，積極拓展全球市場。公司表示，將持續投資 AI 和雲端技術，新產品第三季上市後，有望在下半年帶動營收成長。

晶睿表示，公司正全面推進 AI 產品線，目標是將人工智慧整合至全線產品。今年開始的新產品都將具備 AI 功能，預計到年底，AI 產品在品牌銷售中的佔比將超過 50%，公司已經推出雲端 AI 安防服務 VORTEX，已在日本獲得採用，並計劃進軍台灣市場。

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海外市場方面，晶睿積極參與全球安防展，並在多個國家推廣其解決方案。公司已成功為丹麥卡丁車業者、挪威奧斯陸醫院等提供智能監控系統。晶睿表示，將重點開拓北美市場，同時也看好東南亞代工市場的潛力。

展望未來，晶睿預期，AI 和雲端需求將持續強勁，計劃推出全線具備 AI 功能的攝影機和 VSS 軟體，並加強與第三方影像管理系統的合作；代工業務方面，晶睿將與 SOC 供應商密切合作，強化研發能力。