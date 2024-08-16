〈晶睿法說〉Q2 EPS 0.3元年減近8成 庫存調整、出貨遞延是主因

安控廠晶睿通訊 ( 3454-TW ) 今 (16) 日召開法說會，由於客戶庫存調整、歐美專案遞延出貨影響，第二季稅後純益 2604.7 萬元，每股純益 0.3 元，年減近八成；上半年累計稅後純益 2799.1 萬元，年減 89.2 %，每股純益 0.32 元，獲利近三年新低。 晶睿第二季營收 16.7 億元，季增 6 %，年減 34 %；毛利率 32%，季增 2.1 個百分點，年增 9 個百分點；營業利益 1591.3 萬元，相較第一季由虧轉盈、年減 85.3；營益率 0.9 %，季增 2.1 個百分點，年增 3.3 個百分點。稅後純益 2604.7 萬元，季增 1239.9 %，年減 79.6%，每股純益 0.3 元。

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晶睿表示，由於客戶庫存仍未消化、歐美交通專案遞延出貨，導致公司上半年獲利下滑，公司已經提出不同策略因應，包括通路重整、增加行銷商、將品牌及代工產品重心各自轉往北美及東南亞市場等。