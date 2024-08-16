〈晶睿法說〉Q2 EPS 0.3元年減近8成 庫存調整、出貨遞延是主因
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-08-16 17:31
安控廠晶睿通訊 (3454-TW) 今 (16) 日召開法說會，由於客戶庫存調整、歐美專案遞延出貨影響，第二季稅後純益 2604.7 萬元，每股純益 0.3 元，年減近八成；上半年累計稅後純益 2799.1 萬元，年減 89.2 %，每股純益 0.32 元，獲利近三年新低。
晶睿第二季營收 16.7 億元，季增 6 %，年減 34 %；毛利率 32%，季增 2.1 個百分點，年增 9 個百分點；營業利益 1591.3 萬元，相較第一季由虧轉盈、年減 85.3；營益率 0.9 %，季增 2.1 個百分點，年增 3.3 個百分點。稅後純益 2604.7 萬元，季增 1239.9 %，年減 79.6%，每股純益 0.3 元。
晶睿累計今年上半年營收 32.6 億元，年減 34.6 %；毛利率 30.9 %，年增 8.5 個百分點；營業虧損 246.7 萬元，較去年同期由盈轉虧；營益率 - 0.08 %，年減 3.73 個百分點；稅後純益 2799.1 萬元，年減 89.2 %，每股純益 0.32 元。
晶睿表示，由於客戶庫存仍未消化、歐美交通專案遞延出貨，導致公司上半年獲利下滑，公司已經提出不同策略因應，包括通路重整、增加行銷商、將品牌及代工產品重心各自轉往北美及東南亞市場等。
歐美交通專案遞延部分，晶睿表示，歐洲地區受戰爭影響，客戶預算移往軍工動能遲緩，目前正尋找新客戶；美國部分，主力則從火車轉往校車，有望帶動晶睿發展回到去年狀況，預計明年復甦。
晶睿產品營收占比部分，代工產品約佔 60%，品牌產品約佔 40%，比例趨近平衡，主要受客戶庫存影響，代工產品營收下滑，預計第三季迴轉。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
上一篇
下一篇