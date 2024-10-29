安控廠晶睿Q3獲利年減逾3成 EPS 1.11元
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-29 18:19
安控廠晶睿 (3454-TW) 今 (29) 日公布第三季財報，後淨利 9545 萬元，年減 34.48%，每股純益 1.11 元；累計前三季稅後淨利 1.23 億元，年減 69.53%，每股純益 1.43 元，晶睿表示，目前亞太市場與歐美市場營運轉佳，並持續 AI 安防在擴大在交通領域的應用。
晶睿第三季營收 18.94 億元，季增 12.73%、年減 18.23%；毛利率 33.6%，季增 1.55 個百分點、年增 5.5 個百分點；營益率 5.55%，季增 4.6 個百分點、年減 1.16 個百分點；稅後淨利 9545 萬元，年減 34.48%，每股盈餘 1.11 元。
晶睿累計前三季營收 51.56 億元，年減 29.39%；毛利率 31.95%，年增 7.7 個百分點；營益率 1.99%，年減 2.63 個百分點；稅後淨利 1.23 億元，年減 69.53%，每股盈餘 1.43 元。
晶睿表示，公司積極調整品牌及代工業務，並積極結合 AI 功能，推出 Edge AI 全新攝影機、AI 智能監控系統 VSS 等產品，打造全產品 AI 生態系，也會擴大在交通領域的應用，目前亞太市場及歐美市場動能轉佳，有望帶動公司營運昇溫。
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