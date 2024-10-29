安控廠晶睿Q3獲利年減逾3成 EPS 1.11元

安控廠晶睿 ( 3454-TW ) 今 (29) 日公布第三季財報，後淨利 9545 萬元，年減 34.48%，每股純益 1.11 元；累計前三季稅後淨利 1.23 億元，年減 69.53%，每股純益 1.43 元，晶睿表示，目前亞太市場與歐美市場營運轉佳，並持續 AI 安防在擴大在交通領域的應用。

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晶睿表示，公司積極調整品牌及代工業務，並積極結合 AI 功能，推出 Edge AI 全新攝影機、AI 智能監控系統 VSS 等產品，打造全產品 AI 生態系，也會擴大在交通領域的應用，目前亞太市場及歐美市場動能轉佳，有望帶動公司營運昇溫。