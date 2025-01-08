玉晶光去年Q4營收摔 全年營收231.83億元創新高年增6%

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-08 16:41

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蘋果光學元件供應鏈的玉晶光 (3406-TW) 今 (8) 日公布最新營收資訊，2024 年 12 月營收爲 14.49 億元，月減 28.7%，年減 20.37%，2024 年全年營收 231.83 億元，年增 6.96%，創新高。

玉晶光 2024 年第四季營收爲 54.66 億元，季減 27.06%，年減 9.95%。

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玉晶光董事長陳天慶先前在法說會即指出，玉晶光 2024 年第四季營收可能比去年度同期稍差。玉晶光 2023 年第三季和第四季營收分別爲 88.53 億元及 68.28 億元，2024 年玉晶光第三季營收 74.93 億元已遜於去年同期， 2024 年第四季實際營收比去年第四季的 68.28 億元下滑 9.95%。

玉晶光指出，2024 年 12 月因客戶需求減緩，造成營收較衰退，但 2024 整年度的營收及獲利仍較 2023 年增加且是歷年新高，2025 年新機種的開發也都如期進行中，對今年的營運展望仍然是審慎樂觀看待。玉晶光今年的需求，因為潛望式的鏡頭可能會運用在更多機種，加上大陸品牌的手機也有機會增加出貨，所以玉晶光對 2025 年的展望是審慎樂觀看待。

玉晶光 2024 年前三季營收 177.17 億元，毛利率 37.11%，年增 3.8 個百分點，前三季稅後純益 34.65 億元，年增 80.6%，每股純益達 30.73 元。

同屬蘋果光學元件供應鏈的大立光 (3008-TW) 在 5 日公布 2024 年 12 月營收 56.36 億元，月減 8.26%，年增 17.87%，2024 年全年營收爲 594.58 億元，寫歷史次高，僅次於 2019 年的 607.45 億元，年增 21.73%。大立光 2024 年第四季營收爲 181.95 億元，爲史上單季第四高，季減 3.98%，年增 1.75%。

大立光 將在明 (9) 日召開線上第四季法人說明會，除公布第四季最新獲利成績之外，並將由執行長林恩平釋出營運展望，法人關注包括毛利率及產能利用率能否進一步回升、終端客戶 AI 辨識及機器視覺應用等相關布局等重點。