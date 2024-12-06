玉晶光11月營收重返20億元 前11月營收超越去年全年

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-06 17:41

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蘋果光學元件供應鏈的玉晶光 (3406-TW) 今 (6) 日公布最新營收資訊，2024 年 11 月營收重返 20 億元大關爲 20.32 億元，月增 2.93%，年增 18.34%，2024 年 1-11 月 營收 217.33 億元，己超越 2023 年全年營收，年增 9.46%。

玉晶光董事長陳天慶先前在法說會指出，今年第四季及明年的展望，依照目前客戶的需求來看，第四季營收可能比去年度同期稍差。玉晶光 2023 年第三季和第四季營收分別爲 88.53 億元及 68.28 億元，2024 年玉晶光第三季營收 74.93 億元已遜於去年同期，玉晶光今天則表達 2024 年第四季營收也會比去年第四季的 68.28 億元下滑。

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玉晶光明年的需求，因為潛望式的鏡頭可能會運用在更多機種，加上大陸品牌的手機也有機會增加出貨，所以玉晶光對 2025 年的展望是審慎樂觀看待。

玉晶光 2024 年前三季營收 177.17 億元，毛利率 37.11%，年增 3.8 個百分點，前三季稅後純益 34.65 億元，年增 80.6%，每股純益達 30.73 元。

同屬蘋果光學元件供應鏈的大立光 (3008-TW) 在昨日公布最新營收資訊，大立光公布 2024 年 11 月營收爲 60.12 億元，月減 8.16%，年減 11.35%，與公司原預估第四季出貨的保守態度相符，大立光 2024 年 1-11 月營收 538.13 億元，已超越 2023 年全年營收，年增 22.21%。大立光在 12 月的出貨動能將再較 11 月下滑。