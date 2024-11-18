〈玉晶光法說〉估Q4營收不如去年同期 潛望鏡頭應用增 審慎樂待明年營運

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-18 18:26

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蘋果光學元件供應鏈的玉晶光 (3406-TW) 今 (18) 日召開線上法說會，玉晶光董事長陳天慶指出，今年第三季毛利率表現，主要原因是產品組合、效率、良率及生產規模所影響，至於今年第四季及明年的展望，依照目前客戶的需求來看，第四季營收可能比去年度同期稍差。

玉晶光 2023 年第三季和第四季營收分別爲 88.53 億元及 68.28 億元，2024 年玉晶光第三季營收 74.93 億元已遜於去年同期，玉晶光今天則表達 2024 年第四季營收也會比去年第四季的 68.28 億元下滑。

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陳天慶指出，但最後實際的結果也是要看客戶拉貨狀況，另外有關明年的需求，因為潛望式的鏡頭可能會運用在更多機種，加上大陸品牌的手機也有機會增加出貨，所以玉晶光對 2025 年的展望是審慎樂觀看待。

玉晶光 2024 年第三季營收 74.93 億元，毛利率 37.62%，季增 0.87 個百分點，年增 2.57 個百分點，單季稅後純益 13.78 億元，賺進超越一個股本，季增 37.84%，年減 12.2%，每股純益 12.22 元。

玉晶光 2024 年前三季營收 177.17 億元，毛利率 37.11%，年增 3.8 個百分點，前三季稅後純益 34.65 億元，年增 80.6%，每股純益達 30.73 元。

同時，對光學元件的發展趨勢上 ，玉晶光指出，手機鏡頭的設計及發展是取決於感測元件的規格及公司本身的生產能力，近年來隨著感測元件在畫數以及尺寸上的發展，所以手機鏡頭持續朝高畫素、望遠升級及薄型化的這個趨勢應該不會改變。