〈玉晶光法說〉在兩岸遭控專利侵權爭議 陳天慶：對方都已經撤告
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-18 18:47
蘋果光學元件供應鏈的玉晶光 (3406-TW) 今 (18) 日召開線上法說會，玉晶光董事長陳天慶指出，對玉晶光遭光學元件分別在兩岸提出專利的侵權訴訟爭議表示，對方都已經撤告了，未來客戶訂單的多寡，就看市場需求及玉晶光本身的技術能力，短期間並沒有大家擔心侵權問題的干擾。
光學元件市場的競爭激烈， 有關產品設計、製程等專利的發起訴訟，也被視爲極重大的市場的競爭手段之一，陳天慶指出，有關競爭對手針對侵權爭議撤告的原因及細節，玉晶光不方便表示意見。
陳天慶指出，現階段排除侵權的訴訟之後，未來客戶訂單的多寡，就看市場需求及玉晶光本身的技術能力，短期間並沒有大家所擔心侵權的問題。玉晶光重申，該公司非常重視智慧財產權，目前擁有上千項的光學專利，未來也會持續開發各種新的產品及技術，以捍衛在光學產業的地位。
同屬蘋果光學元件供應鏈的大立光 (3008-TW) 多次向玉晶光提出智慧財產權侵權官司，大立光 2013 年在美國控玉晶光侵權，雙方以和解收場。大立光在 2022 年 8 月向中國廈門中級人民法院對玉晶光及子公司玉晶廈門提起侵犯專利權訴訟；大立光 2023 年則向台灣智慧財產及商業法院提出對玉晶光提起侵犯專利權的訴訟。
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