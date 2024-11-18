〈玉晶光法說〉在兩岸遭控專利侵權爭議 陳天慶：對方都已經撤告

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-18 18:47

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蘋果光學元件供應鏈的玉晶光 (3406-TW) 今 (18) 日召開線上法說會，玉晶光董事長陳天慶指出，對玉晶光遭光學元件分別在兩岸提出專利的侵權訴訟爭議表示，對方都已經撤告了，未來客戶訂單的多寡，就看市場需求及玉晶光本身的技術能力，短期間並沒有大家擔心侵權問題的干擾。

光學元件市場的競爭激烈， 有關產品設計、製程等專利的發起訴訟，也被視爲極重大的市場的競爭手段之一，陳天慶指出，有關競爭對手針對侵權爭議撤告的原因及細節，玉晶光不方便表示意見。

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陳天慶指出，現階段排除侵權的訴訟之後，未來客戶訂單的多寡，就看市場需求及玉晶光本身的技術能力，短期間並沒有大家所擔心侵權的問題。玉晶光重申，該公司非常重視智慧財產權，目前擁有上千項的光學專利，未來也會持續開發各種新的產品及技術，以捍衛在光學產業的地位。