營收速報 - 廣達(2382)12月營收1,384.16億元年增率高達48.99％
鉅亨網新聞中心 2025-01-08 14:15
廣達(2382-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣1,384.16億元，年增率48.99%，月增率-2.08%。
今年1-12月累計營收為1.41兆元，累計年增率29.8%。
最新價為295元，近5日股價上漲2.96%，相關電腦週邊上漲2.89%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-4464 張
- 外資買賣超：-6876 張
- 投信買賣超：+1316 張
- 自營商買賣超：+1096 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|1,384.16億
|49%
|-2%
|24/11
|1,413.54億
|36%
|4%
|24/10
|1,358.93億
|49%
|-12%
|24/9
|1,551.10億
|58%
|7%
|24/8
|1,451.77億
|43%
|17%
|24/7
|1,242.63億
|43%
|12%
廣達(2382-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電子。筆記型電腦及相關產品。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：美時(1795-TW)EPS預估下修至18.41元，預估目標價為356.5元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏捷科(8086-TW)EPS預估下修至2.75元，預估目標價為107.5元
- 一卡通攜手東聯互動 串連四國移工App輕鬆線上跨國匯兌
- 研揚與Canonical合作 展出最新邊緣AI產品
上一篇
下一篇