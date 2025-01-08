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鉅亨速報

營收速報 - 廣達(2382)12月營收1,384.16億元年增率高達48.99％

鉅亨網新聞中心 2025-01-08 14:15


廣達(2382-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣1,384.16億元，年增率48.99%，月增率-2.08%。

今年1-12月累計營收為1.41兆元，累計年增率29.8%。

最新價為295元，近5日股價上漲2.96%，相關電腦週邊上漲2.89%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-4464 張
  • 外資買賣超：-6876 張
  • 投信買賣超：+1316 張
  • 自營商買賣超：+1096 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 1,384.16億 49% -2%
24/11 1,413.54億 36% 4%
24/10 1,358.93億 49% -12%
24/9 1,551.10億 58% 7%
24/8 1,451.77億 43% 17%
24/7 1,242.63億 43% 12%

廣達(2382-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電子。筆記型電腦及相關產品。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報12月營收廣達

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