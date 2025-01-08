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鉅亨速報

營收速報 - 金像電(2368)12月營收35.85億元年增率高達38.99％

鉅亨網新聞中心 2025-01-08 16:15


金像電(2368-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣35.85億元，年增率38.99%，月增率12.74%。

今年1-12月累計營收為387.80億元，累計年增率28.97%。

最新價為233.5元，近5日股價下跌-2.69%，相關零組件業上漲0.85%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+3298 張
  • 外資買賣超：+3550 張
  • 投信買賣超：-995 張
  • 自營商買賣超：+743 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 35.85億 39% 13%
24/11 31.80億 5% 4%
24/10 30.64億 4% -8%
24/9 33.33億 17% -7%
24/8 35.72億 30% 1%
24/7 35.36億 35% 12%

金像電(2368-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為雙層、多層印刷電路板之製造加工及買賣業務。各種電腦、電子、通訊、資訊產品及其週邊設備與電子零件、加工。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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