營收速報 - 金像電(2368)12月營收35.85億元年增率高達38.99％
鉅亨網新聞中心 2025-01-08 16:15
今年1-12月累計營收為387.80億元，累計年增率28.97%。
最新價為233.5元，近5日股價下跌-2.69%，相關零組件業上漲0.85%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+3298 張
- 外資買賣超：+3550 張
- 投信買賣超：-995 張
- 自營商買賣超：+743 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|35.85億
|39%
|13%
|24/11
|31.80億
|5%
|4%
|24/10
|30.64億
|4%
|-8%
|24/9
|33.33億
|17%
|-7%
|24/8
|35.72億
|30%
|1%
|24/7
|35.36億
|35%
|12%
金像電(2368-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為雙層、多層印刷電路板之製造加工及買賣業務。各種電腦、電子、通訊、資訊產品及其週邊設備與電子零件、加工。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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