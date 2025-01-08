一卡通攜手東聯互動 串連四國移工App輕鬆線上跨國匯兌

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-08 13:05

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iPASS 一卡通會員數衝上 666 萬躍居全台第一，仍持續推動電子支付生態的擴展，並透過「iPASS Connect+」計畫，與各新創加速器及團隊合作，實現與 iPASS 一卡通四大資源的連結，此次與 FinTech 公司東聯互動 (7738-TW) 合作推出電子支付跨國匯兌服務，透過手機進行線上匯兌，為移工帶來便利的金融生活，更是致力於打造包容與便利的金融生態系。

根據勞動部勞動力發展署統計資料顯示，現今全台移工總人數近 81 萬人，並在建設、製造、農業、照顧服務等各行各業扮演著重要的角色，是台灣社會中不可或缺的一部分。然而，外籍移工生活在台灣，也面臨著許多生活上的挑戰，其中金融服務的便利性是其中之一。

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為服務廣大的移工匯兌需求，iPASS 一卡通與東聯互動攜手合作，率先推出電子支付業者跨國匯兌服務，讓移工能夠快速透過手機中 iPASS MONEY APP 即時便利地進行線上匯兌，免請假特地再跑一趟金融機構。

本次啟用線上匯兌服務共有 IndoMoney (印尼)、VietMoney (越南)、PhilMoney (菲律賓) 、ThaiMoney (泰國) 四個國家的專屬 APP，使用者只要透過東聯所屬的 APP 進入交易畫面，選擇受款人、匯款目的後，即可使用 iPASS MONEY 付款輕鬆將款項匯回家鄉，或透過 iPASS MONEY APP「生活繳費」項目中的「跨國」(Cross-Border) 選項，也一樣可以快速完成匯款，安全便利的將款項匯到自己國家家人的手中。

東聯互動創辦人吳侑勳表示，台灣的金融服務對移工來說是相對陌生且有距離感的的生活體驗，非合規交易與詐騙案件時有所聞，本次合作希望提供移工更安全、便捷的金融環境。

隨著智慧手機的普及，移工使用非現金支付的概念也逐步增強，與 iPASS MONEY 合作將提供移工多樣化的服務及更便捷的 24 小時跨國匯款服務，可大大節省在台移工匯兌手續及時間，同時也豐富移工們日常生活消費與多元交通付款，便利移工在台生活。

一卡通公司董事長廖泰翔表示，iPASS 一卡通致力於提供全方位的支付服務，透過與東聯互動的合作將服務延伸到移工客群，便利移工支付及金流的需求，為移工們在臺灣提供了更安全、更便利的金融服務，實現普惠金融的目標。