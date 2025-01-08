〈CES 2025〉研揚與Canonical合作 展出最新邊緣AI產品

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-01-08 13:06

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工業電腦廠研揚 (6579-TW) 宣布，與開源軟體平台 Ubuntu 廠商 Canonical (科能) 合作，在 CES 2025 展出兩款最新邊緣 AI 產品分別搭載 AI 領航廠商輝達 (NVIDIA) 及英特爾 (Intel) 的解決方案。

研揚此次發表的兩款新產品中，BOXER-8645AI 搭載了 NVIDIA Jetson AGX Orin 模組，具備堅固的特性，適用於車載部署，並借助最新的圖像處理技術，打造更高效、先進和前瞻的 AMR 和車載解決方案。

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UP Squared Pro 7000 則是該系列首款採用 Intel Core/Atom/N 系列處理器（原 Alder Lake-N）的產品，整合了 GPU 和多重輸出，可同步支援三個 4K 顯示器，適合用於數位看板等視覺導向型的相關應用。

研揚表示，此次兩款展出的產品及其他多款基於 NVIDIA 或 Intel 之產品，可選擇預安裝 Ubuntu 並搭載 Ubuntu Pro for Devices 服務，為用戶延展 Ubuntu LTS 的維護年限，由 Canonical 提供至少 10 年的安全承諾。

Ubuntu Pro 除 OS 層級的安全維護，更為常見的開源應用程式與軟體函式庫提供資安修補程式，額外擴展功能包括如 Kernel Livepatch（無需重新啟動進行內核更新）、Real-time Kernel（實時內核）、使用 Landscape 進行大規模系統管理、ROS 等，適合商業和垂直市場的各種應用場景。