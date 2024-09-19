三大開發商合作台南安平港投資「海洋之心」案 目標明年動工

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-19 19:19

‌



由三地開發、泰嘉、清景麟三大開發商參與得標的安平港開發案，三地集團由旗下南仁湖 (5905-TW)、泰嘉的太普高，以及清景麟的福裕等三家上市櫃公司做為參與主體，合資成立「安平星讚公司」，此案由於基地陸域面積高達 4 萬 0679 坪，海域面積 1 萬 1492 坪，並將此案規劃為「海洋之心」案。

‌



目前安平港「北觀光」的開發行動，已率先由台南在地的亞果遊艇集團，分期開發「亞果安平遊艇城」，並在 2019 年完成第一期 62 個遊艇泊位、以及第二期的黃金會所、會員度假中心、Villa 別墅，目前正在興建將委由新加坡悅榕集團（Banyan Tree）經營的悅椿軒酒店興建工程。

而三家上市櫃公司合資成立的「安平星讚公司」，將聯手開發「海洋之心」案，並將分五期開發，第一期的「海洋綠洲商場」土地面積約 1 萬 1881 坪，將興建 29180 坪的商場，目前已洽妥多家國內外知名連鎖餐飲、娛樂業者進駐，7 層樓高、62 戶的「海洋綠洲商場」，是由國內知名的橙田建築室研所主持設計師羅耕甫 操刀。

「海洋之心」案第二期規劃在 3718 坪的土地面積，興建 322 戶的公寓式酒店，第三期的公寓式酒店，基地面積則有 3532 坪，興建數也是 322 戶，第二期和第三期，為了型塑公寓式酒店的建築特色，則分別砸下重金，邀請美國的 Handel 建築大師，負責規劃設計。

呂金發表示，「海洋之心」第一期、第二期和第三期開發案，預定在 2029 年完工啟用，第四期的「LEED 國際商辦」、以及第五期的「公寓式酒店和水岸渡假酒店」，則預定 2026 年動工、2031 年完工營運。

第四期「LEED 國際商辦」基地面積約 9418 坪，預計興建商辦約 200 戶，總樓地板面積約 20340 坪，第五期工程基地面積共有 12128 坪，預計規劃兩棟超高樓層公寓式酒店、以及 6 樓高的星級水岸渡假酒店，全案企圖將安平水岸碼頭打造成全台僅見的國際建築群委由國外不同知名建築大師來規劃設計，讓府城不但是全球聚焦的科技重鎮，也能成為全台矚目的海洋城市。