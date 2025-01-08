〈CES 2025〉輝達多維進攻汽車產業 黃仁勳：自動駕駛時代已至
鉅亨網新聞中心 2025-01-08 11:45
2025 年 CES 大展上，輝達創始人黃仁勳宣布，自動駕駛時代已經到來，並展示了在汽車領域的最新佈局。
輝達 (NVDA-US) 推出第四代 Thor 智駕運算平台，算力相比上一代提升了 20 倍，預計到 2026 財年，輝達將汽車業務規模擴展至 50 億美元。此外，輝達也推出了世界基礎模式 Cosmos，為自動駕駛和機器人開發提供低成本的資料產生方案，全面加速汽車智慧化變革。
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發佈年份
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算力提升
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主要特點
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Thor 第一代
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2020
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-
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首個 Thor 平臺，奠定基礎，支持 L2 級別自動駕駛。
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Thor 第二代
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2021
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5 倍
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增強的感測器融合能力，支援 L3 級別自動駕駛。
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Thor 第三代
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2023
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10 倍
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提升計算效率，支援更複雜的駕駛場景和演算法。
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Thor 第四代
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2025
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20 倍
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最新一代，支持 L4 及 L5 級別自動駕駛，全面升級功能。
Thor 智駕平台的發布標誌著智慧駕駛技術的核心變化。該平台不僅提供強大的即時運算能力，還支援多感測器融合，包括攝影機、雷達和光達，能夠實現 L4 甚至 L5 等級的自動駕駛能力。 Thor 的突破性性能使其能夠整合自動駕駛、駕駛艙體驗和車聯網等多重功能，為車企提供一站式解決方案，進一步拓展了其在機器人等領域的應用潛力。
輝達的自動駕駛技術迭代方式具有開創性，透過真實世界數據的反哺，搭載輝達晶片的車輛在行駛過程中採集各類數據，這些數據成為優化自動駕駛演算法的重要資源。輝達的 Omniverse 虛擬平台能夠利用這些數據進行訓練，創建 “數位沙盒”，模擬極端天氣和罕見路況，以減少現實中的試錯成本。
為了支援自動駕駛技術的迭代，輝達提供了三個關鍵運算系統：AI 訓練系統、虛擬世界 Omniverse 和資料合成系統 Cosmos，形成了一個從資料擷取到模型訓練再到模擬的閉環系統。 Omniverse 提供高保真的虛擬場景模擬，用於測試和優化自動駕駛演算法；Cosmos 則利用真實數據產生新的虛擬數據，進一步豐富訓練樣本。這一系列工具使車企能夠大幅降低研發成本，加速技術迭代，提高自動駕駛演算法的精確度和可靠性。
在生態合作方面，豐田成為輝達的重要合作夥伴，雙方將在下一代自動駕駛汽車領域展開深度合作。除了豐田，特斯拉、賓士、比亞迪、理想、小米和極氪等多家車企也加入了輝達的生態系統。這些合作夥伴涵蓋了從傳統車企到新勢力品牌，顯示出輝達在自動駕駛生態建設中的強大吸引力。
輝達也提出了「物理 AI」的新概念，強調透過 AI 技術賦能物理世界的智慧化。 Cosmos 世界基礎模型被視為實現這一目標的關鍵工具，能夠將文字、圖像和影片等資訊轉換為機器人和自動駕駛汽車可執行的任務，為開發人員提供豐富的訓練資料。透過 2000 萬小時的影片訓練，Cosmos 產生逼真的實體場景，用於自動駕駛系統和機器人的演算法最佳化。
黃仁勳在演講中明確傳遞了輝達在汽車領域的戰略雄心，以領先的運算能力和生態佈局，引領自動駕駛和實體 AI 的技術變革。從 Thor 平台到 Cosmos 模型，輝達為車企和開發者提供了從硬體到軟體的全套解決方案，加速了汽車產業的智慧化進程。
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