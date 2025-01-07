〈CES 2025〉〈CES 2025〉下一代汽車晶片名叫Thor！輝達：將跟豐田共同開發下一代自駕汽車

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-01-07 14:50

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AI 晶片大廠輝達 (NVDA-US) 周一 (6 日) 宣布，豐田汽車將在輝達 DRIVE AGX Orin 平臺上打造下一代汽車，運行經過安全認證的英偉達 DriveOS 操作系統

輝達執行長黃仁勳周一在拉斯維加斯為 CES 2025 發表主題演講時表示，輝達和豐田將合作開發下一代自動駕駛汽車，輝達汽車業務將在 2026 財年成長到 50 億美元。

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除豐田外，黃仁勳還公布輝達在汽車領域開展合作的廠商，包括比亞迪、理想、小米、極氪、特斯拉等。

此外，自動駕駛技術公司 Aurora、大陸集團和輝達也在 CES 2025 宣佈建立長期戰略合作夥伴關係，大規模部署由輝達 DRIVE 提供支持的無人駕駛卡車。DriveOS 系統將整合到 Aurora Driver 中，後者是大陸集團打算在 2027 年量產的 SAE 4 級自駕系統。

根據聲明，其他採用輝達 DRIVE AGX 作為下一代高級駕駛輔助系統跟自駕汽車路線圖企業包括比亞迪、捷豹路虎、理想、Lucid、賓士、蔚來、Volvo、Nuro、Rivian、Vol、Waabi、Wayve、小米、極氪與亞馬遜旗下 Zoox 等。