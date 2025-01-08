美國企業恐為川普關稅付出沉重代價 哪些產業受創最大？

鉅亨網 許家華 2025-01-08 09:56

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隨著美國當選川普即將於 1 月 20 日就職，他承諾推行幾代人以來最大規模的關稅法案，這項政策可能對許多美國企業付出沉重代價。

根據川普的計畫，中國商品的關稅將提高至 60%，而其他國家的商品則徵收 10% 的關稅。此外，他還威脅對墨西哥和加拿大徵收 25% 的額外關稅，並對歐盟施加貿易壓力。

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根據稅收基金會的估計，若所有關稅提案付諸實施，平均關稅稅率將從 2.4% 上升至 17.7%，創下自 1934 年「大蕭條」以來的最高水準。

這將對依賴進口材料和零件的美國企業造成特別嚴重的影響，其中包括了大多數美國製造商。有些企業可以把更高的成本轉嫁給消費者，但在經歷了數年重創家庭預算的通貨膨脹後，其他企業可能會發現很難做到這一點。

在短期內，美國企業可能會透過重新談判供應商合約、調整供應鏈以及增加庫存等方式來應對高昂的關稅。然而，長期來看，逃避川普新關稅影響的難度將大幅增加。穆迪分析的首席經濟學家馬克 · 贊迪 (Mark Zandi) 表示：「這些關稅將對經濟產生深遠影響。」

2017 年，美國總共徵收 330 億美元的關稅，而從 2018 年開始的貿易戰中，至 2024 年 10 月，這一數字已飆升至 4860 億美元。川普第一個任期內的關稅行動佔了其中一半以上。

行業影響

零售行業

新關稅政策對零售行業的影響因企業規模和類型而異。舊金山聯邦儲備銀行的研究顯示，約 23% 的耐用消費品和 19% 的非耐用消費品支出與進口商品有關。許多零售商已開始尋找抵銷關稅影響的辦法，包括尋找替代品和提前進口商品。

汽車產業

根據數據，在美國組裝的暢銷車中，約 50%-70% 的零件來自加拿大或墨西哥。分析師預測，關稅可能使每輛進口汽車的成本上升 3,000 美元，進一步推高新車價格，並可能導致消費者需求下降。

股票市場影響

歷史數據顯示，關稅政策不僅損害企業利潤，還會影響其股價。在 2018 年至 2019 年的關稅行動期間，美國股市在 11 個交易日內下跌了 11.5%，損失了 4.1 億美元的市值。