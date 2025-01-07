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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Old Dominion Freight Line公ODFL-US的目標價調降至196元，幅度約4.39%

鉅亨網新聞中心 2025-01-07 22:15


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)提出目標價估值：中位數由205元下修至196元，調降幅度4.39%。其中最高估值241元，最低估值165元。

綜合評級 - 共有25位分析師給予Old Dominion Freight Line公評價：積極樂觀3位、保持中立18位、保守悲觀4位。

Old Dominion Freight Line公今(7日)收盤價為182.67元。近5日股價上漲4.39%，標普指數上漲1.16%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股ODFL市場預估目標價

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Old Dominion Freight Line公182.670.97%

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