盤中速報 - Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)大漲8.12%，報223.83美元
鉅亨網新聞中心 2024-11-06 22:45
Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)截至台北時間06日22:30股價上漲16.82美元，報223.83美元，漲幅8.12%，成交量54,631（股），盤中最高價224.00美元、最低價215.76美元。
美股指數盤中表現
Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+1.33%
- 近 1 月：+6.32%
- 近 3 月：+5.01%
- 近 6 月：+10.23%
- 今年以來：-49.67%
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