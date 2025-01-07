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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Graphic包裝材料控股GPK-US的目標價調降至32元，幅度約3.03%

鉅亨網新聞中心 2025-01-07 20:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Graphic包裝材料控股(GPK-US)提出目標價估值：中位數由33元下修至32元，調降幅度3.03%。其中最高估值36.8元，最低估值27元。

綜合評級 - 共有12位分析師給予Graphic包裝材料控股評價：積極樂觀8位、保持中立4位、保守悲觀0位。

Graphic包裝材料控股今(7日)收盤價為26.44元。近5日股價下跌3.03%，標普指數上漲1.16%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股GPK市場預估目標價

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