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鉅亨速報

盤中速報 - Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)大跌5.22%，報189.13美元

鉅亨網新聞中心 2024-10-23 22:31


Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)截至台北時間23日22:16股價下跌10.42美元，報189.13美元，跌幅5.22%，成交量684,312（股），盤中最高價198.00美元、最低價188.79美元。

美股指數盤中表現

Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-0.95%
  • 近 1 月：+2.88%
  • 近 3 月：+2.17%
  • 近 6 月：-5.69%
  • 今年以來：-50.77%

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美股美股盤中盤中速報Old Dominion Freight Line公

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Old Dominion Freight Line公189.4-5.09%

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