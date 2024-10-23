盤中速報 - Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)大跌5.22%，報189.13美元
鉅亨網新聞中心 2024-10-23 22:31
Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)截至台北時間23日22:16股價下跌10.42美元，報189.13美元，跌幅5.22%，成交量684,312（股），盤中最高價198.00美元、最低價188.79美元。
美股指數盤中表現
Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-0.95%
- 近 1 月：+2.88%
- 近 3 月：+2.17%
- 近 6 月：-5.69%
- 今年以來：-50.77%
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