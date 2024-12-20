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鉅亨速報

盤中速報 - Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)大跌5%，報178.35美元

鉅亨網新聞中心 2024-12-20 23:03


Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)截至台北時間20日22:48股價下跌9.39美元，報178.35美元，跌幅5%，成交量719,766（股），盤中最高價186.84美元、最低價178.01美元。

美股指數盤中表現

Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-5.55%
  • 近 1 月：-9.46%
  • 近 3 月：-6.23%
  • 近 6 月：+10.66%
  • 今年以來：-52.69%

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美股美股盤中盤中速報Old Dominion Freight Line公

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Old Dominion Freight Line公177.61-5.40%

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