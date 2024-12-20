盤中速報 - Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)大跌5%，報178.35美元
鉅亨網新聞中心 2024-12-20 23:03
Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)截至台北時間20日22:48股價下跌9.39美元，報178.35美元，跌幅5%，成交量719,766（股），盤中最高價186.84美元、最低價178.01美元。
美股指數盤中表現
Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-5.55%
- 近 1 月：-9.46%
- 近 3 月：-6.23%
- 近 6 月：+10.66%
- 今年以來：-52.69%
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