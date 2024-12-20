盤中速報 - Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)大跌5%，報178.35美元

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〈美股早盤〉主要指數走高 自先前拋售強彈

〈央行理監事會〉楊金龍看「金龍海嘯」五味雜陳 對這2行業感到sorry

美第三季GDP終值超預期上修至3.1% 消費者支出和出口增加支撐

〈央行理監事會〉停止打房了？楊金龍：態度很serious 但大象轉身要慢

〈央行理監事會〉如市場預期利率連3凍 打房按下暫停鍵