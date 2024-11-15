富采攜手德廠Inova開發智慧車燈 2026年Q1推新一代Smart LED

隆達電子表示，公司研發的 Smart LED 為全球首個可同時應用於車內外的多功能模組，亮度可達 20 至 40 流明，較傳統車內顯示器 7 流明大幅提升，並具有業界領先散熱技術，可降低 55% 熱阻；此外，產品封裝體積較現有方案縮小 50%，更搭載溫度感測功能，可自動修正各色 LED 亮度，確保穩定的色彩呈現。