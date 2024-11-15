富采攜手德廠Inova開發智慧車燈 2026年Q1推新一代Smart LED
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-15 10:33
富采 (3714-TW) 旗下隆達電子已與德國車用 IC 大廠 Inova Semiconductors 完成授權協議，雙方將共同開發新一代 Smart LED 產品，預計 2026 年第一季推出。
隆達電子表示，公司研發的 Smart LED 為全球首個可同時應用於車內外的多功能模組，亮度可達 20 至 40 流明，較傳統車內顯示器 7 流明大幅提升，並具有業界領先散熱技術，可降低 55% 熱阻；此外，產品封裝體積較現有方案縮小 50%，更搭載溫度感測功能，可自動修正各色 LED 亮度，確保穩定的色彩呈現。
在使用者體驗方面，隆達將顯示刷新率從 244 赫茲提升至 1,200 赫茲，使畫面更加柔和。應用範圍涵蓋車門把手感應照明等功能，可於車主靠近時自動點亮，營造迎賓氛圍。
合作夥伴 Inova Semiconductors 成立於 1999 年，為德國無晶圓廠半導體製造商，專注於超高速通訊產品開發。該公司於 2016 年推出 ISELED 技術，2020 年再推出 ILaS 燈光和感測器網路，將於 2025 年開始量產車用應用。
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