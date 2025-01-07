營收速報 - 台富(1454)12月營收1.58億元年增率高達31.8％
鉅亨網新聞中心 2025-01-07 15:15
今年1-12月累計營收為16.24億元，累計年增率7.27%。
最新價為14.75元，近5日股價下跌-1.67%，相關紡織纖維上漲1.24%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-15 張
- 外資買賣超：-15 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|1.58億
|32%
|32%
|24/11
|1.20億
|12%
|5%
|24/10
|1.14億
|-4%
|-18%
|24/9
|1.39億
|-0%
|-7%
|24/8
|1.48億
|3%
|15%
|24/7
|1.29億
|2%
|-3%
台富(1454-TW) 所屬產業為紡織纖維，主要業務為特多龍布。特多龍紗。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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