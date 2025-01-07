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鉅亨速報

營收速報 - 台富(1454)12月營收1.58億元年增率高達31.8％

鉅亨網新聞中心 2025-01-07 15:15


台富(1454-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣1.58億元，年增率31.8%，月增率31.87%。

今年1-12月累計營收為16.24億元，累計年增率7.27%。

最新價為14.75元，近5日股價下跌-1.67%，相關紡織纖維上漲1.24%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-15 張
  • 外資買賣超：-15 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 1.58億 32% 32%
24/11 1.20億 12% 5%
24/10 1.14億 -4% -18%
24/9 1.39億 -0% -7%
24/8 1.48億 3% 15%
24/7 1.29億 2% -3%

台富(1454-TW) 所屬產業為紡織纖維，主要業務為特多龍布。特多龍紗。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報12月營收台富

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