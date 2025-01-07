邁科受惠AI伺服器帶動 2024全年營收20億寫新猷 年增22.14%

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-07 10:42

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邁科 (6831-TW) 公布 12 月營收達 2.03 億元，年月雙增，累計 2024 全年營收 20.05 億元，年增逾 2 成。邁科指出，2024 年伺服器產品帶動全年營運，其中又以 AI 伺服器表現最為亮眼，加上網通、PC 相關散熱業務也有所表現，推升 2024 年營收屢創新高。

邁科 2024 年 12 月營收 2.03 億元，月增 35.97%，年增 48.41%；累計 2024 全年營收 20.05 億元，年增 22.14%。除寫下單月歷史新高，也同樣寫下單年新高。

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邁科指出，除 AI 伺服器相關產品線業績維持高檔，PC 產品方面則受惠輝達 (NVDA-US) 與 AMD(AMD-US) 兩大 GPU 廠商，將推出新一代 GPU 平台顯示卡新品，推升 PC 相關的散熱產品有顯著成長，加上先上遞延拉貨，使得近期營運動能強勁。

此外，即便 2024 年電競產業缺乏顯卡等硬體的重大更新 3A 大作《黑悟空：神話》熱賣下，帶動電競 PC 升級熱潮，也讓電競 PC 出貨重回成長軌道，終結連續 2 年的衰退。

展望 2025 年，邁科可望持續受惠新顯卡推出的換卡潮，帶動 PC 相關散熱產品業績向上。伺服器業務方面，在輝達持續推出新世代 GPU 引領市場之下，AI 伺服器需求將持續擴大，有望帶動高毛利的高階散熱產品出貨持續成長。

產能部分，邁科則指出，目前仍有擴充空間，可依客戶需求增加產能，除一般氣冷與高階 3D VC 產能可再增加外，水冷產線也將於今年上半年建置完成。