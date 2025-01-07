〈焦點股〉晟銘電GB200水冷機櫃將出貨 搭「輝」概股動力火車大漲逾8%

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-07 11:42

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CES 消費電子展今 (7) 日盛大開展，輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳也於 CES 開幕發表演說，機殼廠晟銘電 (3013-TW) 身為輝達概念股，且將於第一季出貨輝達 GB200 水冷機櫃，激勵晟銘電今日漲勢強勁，一度大漲逾 8%。

晟銘電早盤以 150 元開高，盤中最高漲至 160.5 元，漲逾 8%，截至上午 10 點 45 分，股價暫報 157 元，漲逾半根停板，且站上所有均線，成交爆量超過 2.8 萬張。三大法人上周合計買超 3076 張，不過昨 (6) 日賣超 2246 張。

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法人指出，根據供應鏈調查，晟銘電為 Meta(META-US)GB200 SideCar(水冷機櫃) 主要供應商之一，採用廣達 (2382-TW) 自家研發設計的產品，交由晟銘電代工製造，預計將在第一季出貨，若後續零組件供貨順暢，可望推升進一步推升出貨量。另外，晟銘電也持續受惠 H100 及 H200 伺服器機殼出貨維持高檔，法人看好晟銘電第一季營運。