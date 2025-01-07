【總經大勢】開年首週美元強漲，DXY站上109，台幣逼近33，美元還會繼續走強嗎？

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聖誕行情並未如期來臨，美股三大指數延續聖誕節後跌勢，至 1/2 那指、S&P 連續 5 天下跌。美國初請失業金請領人數創近 8 個月低，就業市場展現韌性，美債殖利率徘徊 4.55%，美元指數升破 109 關卡。上週五美國 12 月 ISM 製造業指數升至 49.3，高於預期的 48.3，並創 9 個月高，且新訂單由 50.4→52.5，創 2024/1 以來高，且 Fed 官員仍樂觀看待美國經濟，加以美國眾議院議長 Johnson 順利連任的訊息讓市場憧憬川普政策前景，美股試圖擺脫疲弱走勢，費半指數週線由黑翻紅，上週漲幅為 0.79%，其餘三大指數週跌幅皆收斂至 0.5%。