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【總經大勢】開年首週美元強漲，DXY站上109，台幣逼近33，美元還會繼續走強嗎？

鉅亨研報 2025-01-07 11:52

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【總經大勢】開年首週美元強漲，DXY站上109，台幣逼近33，美元還會繼續走強嗎？(圖:shutterstock)

一、上週盤勢與本週大事

聖誕節行情未如期來臨，12 月 ISM 製造業新訂單創 11 個月高，激勵美股擺脫疲弱走勢


本週關注 12 月 FOMC 會議記錄公布、12 月非農就業數據公布，將為貨幣政策前景釋出更多指引

聖誕行情並未如期來臨，美股三大指數延續聖誕節後跌勢，至 1/2 那指、S&P 連續 5 天下跌。美國初請失業金請領人數創近 8 個月低，就業市場展現韌性，美債殖利率徘徊 4.55%，美元指數升破 109 關卡。上週五美國 12 月 ISM 製造業指數升至 49.3，高於預期的 48.3，並創 9 個月高，且新訂單由 50.4→52.5，創 2024/1 以來高，且 Fed 官員仍樂觀看待美國經濟，加以美國眾議院議長 Johnson 順利連任的訊息讓市場憧憬川普政策前景，美股試圖擺脫疲弱走勢，費半指數週線由黑翻紅，上週漲幅為 0.79%，其餘三大指數週跌幅皆收斂至 0.5%。

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中國 12 月經濟指標延續疲弱走勢，官方 / 財新製造業 PMI 分別回落 0.2、1.0p.p. 至 50.1、50.5，雙雙低於預期，在不佳數據打擊下市場信心加速冷卻，近期…… 觀看完整內容請至豐雲學堂

二、美元強漲，DXY 站上 109台幣逼近 33，美元還會繼續走強嗎?

三、 投資決策評估：留意 CES 展利多，AI 仍是關注焦點

四、 各市場板塊與商品彙整

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