〈熱門股〉晟銘電GB200產品年底出貨營運可期 周漲逾2成股價創高

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-19 10:18

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機殼廠晟銘電 (3013-TW) 今年前三季伺服器營收比重達 93%，其中 AI 比重約占 4 成，晟銘電也積極搶進機櫃領域，輝達 (NVDA-US)GB200 機櫃將於年底出貨，預期第四季機櫃營收占比將持續提升，成長可期，激勵晟銘電本周漲逾 2 成，股價創新高。

晟銘電本周漲幅達 21.37%，周五 (18 日) 股價最高來到 161.5 元，股價寫下歷史新高，並站穩所有均線。至於三大法人籌碼動向，三大法人連續 3 個交易日呈現買超，合計買超 7913 張。

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晟銘電指出，GB200 機櫃已經進到量產打樣階段，並與客戶做最後驗證，預計今年底出貨後，將推升機櫃營收比重；MGX 部分，晟銘電也正在試做，希望未來可以打入 MGX。此外，除看好輝達 AI 伺服器帶動 Side Car 與 CDU 等需求成長，晟銘電目前也在試做分歧管 (CDM) 及 RPU 組裝與測試。

產能布局方面，晟銘電現有東莞、寧波、中壢與泰國廠。中壢廠已於去年完工並開始投產，目前也增設 L6 至 L10 產線，預計未來會有機櫃的組裝；泰國廠土建工程預計 12 月完成後，陸續開始試產，明年第一季開始量產，產能預估可提升 20%，未來將把機櫃、液冷複製到泰國廠。