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〈台股開盤〉台積電領漲彈升逾200點 權值股熄火漲幅收斂未站穩2萬3

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-01-03 09:51

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〈台股開盤〉台積電領漲彈升逾200點 權值股熄火漲幅收斂未站穩2萬3 。(圖：shutterstock))

台股新年開市首日未能喜迎開門紅，今 (3) 日在台積電走強帶動下，早盤上漲逾 200 點，最高來到 23092.07 點，站回季線及 23000 點大關，並收復所有短期均線，盤面以塑化及綠能股表現較為強勁，但在權值股表現平淡下，漲幅逐漸收斂至百點左右，預估全日成交值不到 3000 億元。

權值股漲跌互現，美股費半指數昨 (2) 日上漲 0.83%，台積電 ADR 漲逾 2%，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 上漲 15 元，漲 1.4%，來到 1080 元；聯發科 (2454-TW) 下跌 5 元，來到 1345 元；聯電 (2303-TW)(UMC-US)、廣達 (2382-TW)、鴻海 (2317-TW、日月光投控 (3711-TW) 均於平盤上方。


原油期貨 2025 年走強，帶動塑化股逆勢反彈，台塑四寶部分，台塑 (1301-TW)、台塑化 (6505-TW) 漲逾 2%、、台化 (1326-TW)、南亞 (1303-TW) 均漲近 2%，恆大 (1325-TW) 漲近 6%，台聚 (1304-TW)、台達化 (1309-TW) 均漲近 2%。

經濟部指出將持續以綠電及油氣穩定供電，帶動綠能類股走強，弘德能源 (6873-TW) 漲逾 6%、雲豹能源 (6869-TW) 漲逾 3%、森崴能源 (6806-TW) 漲逾 2%、上緯投控 (3708-TW) 漲逾 1%

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費城半導體5021.4990.83%
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恆大31.659.90%
南亞30.21.00%
台化27.30.92%
台塑化34.21.18%
台塑35.10.57%
日月光投控161.50.62%
廣達2800.00%
聯電43.6-0.23%
聯發科1345-0.37%
上緯投控88.70.80%
泓德能源%
台積電201.582.07%
聯電 ADR6.530.62%

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