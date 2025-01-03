〈台股開盤〉台積電領漲彈升逾200點 權值股熄火漲幅收斂未站穩2萬3

台股新年開市首日未能喜迎開門紅，今 (3) 日在台積電走強帶動下，早盤上漲逾 200 點，最高來到 23092.07 點，站回季線及 23000 點大關，並收復所有短期均線，盤面以塑化及綠能股表現較為強勁，但在權值股表現平淡下，漲幅逐漸收斂至百點左右，預估全日成交值不到 3000 億元。