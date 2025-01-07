中國出口禁令恐將銻價推至歷史新高

鉅亨網編譯段智恆 2025-01-07 00:00

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根據路透周一 (6 日) 報導，用於半導體和軍事用途的銻 (Antimony) 有望創下歷史新高，原因是中國去年 12 月宣布禁止關鍵礦物鎵、鍺和銻出口，讓日益緊張的貿易局勢改變關鍵金屬原物料的市場格局。

截至去年 12 月 31 日，銻在鹿特丹的交易價格介在每公噸 39,500 至 40,000 美元之間，過去一年大漲約 250%。交易員預估，在全球供應持續短缺的情況下、中國禁令推出後，價格恐怕攀升至創紀錄的 4 萬美元上方。

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歐洲一名小型金屬交易商表示已用每公噸 4 萬美元的價格賣出少量的銻，尤其是非中國賣家，惠提高價格實現利潤最大化。

美國地質調查局 (USGS) 數據顯示，去年全球銻供應量約為 8.3 萬噸，中國占全球供應量的近 50%。交易員稱，中國的出口禁令府和該國國內整合礦產生產策略。

Argus 有色金屬定價主管 Ellie Saklatvala 表示：「美國已經在盡可能分散其供應鏈，減少對中國的依賴，更多地從東南亞購買。然而，目前還不清楚短期內他們將如何填補中國現在留下的空白。」

與此同時，中國也禁止向美國出口鎵和鍺，但由於美國已停止從中國購買這些關鍵礦物，這項禁令的影響有限。

Metals & Compounds at Indium Corporation 全球銷售經理 Theo D. Ruas 表示：「「市場仍然是由人組成的，而不僅僅是基本面，因此隨著交易商利用禁令推高價格，預料會出現一些看漲壓力。」

Ruas 還說：「中國對原材料的禁令表明，中國以外的額外供應是多麼重要。自給自足必須是美國政府的一個短期目標。」