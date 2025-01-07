美國國防部更新黑名單 騰訊、寧德時代回應來了！

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這份每年更新的中國軍事企業名單，是依據「2021 財年國防授權法案」第 1260H 條正式授權為「1260H 條款名單」，有 134 家中國公司在名單上。

在美中關係緊張之際，這份最新名單是華府近年來採取的眾多行動之一，旨在強調和限制構成國安風險的中國公司，去年美國國會議員一直敦促國防部將一些中國公司列入黑名單。