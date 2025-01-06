加拿大總理杜魯道辭自由黨黨魁 繼續擔任總理

鉅亨網編譯段智恆 2025-01-06 23:03

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加拿大總理杜魯道 (Justin Trudeau) 於渥太華當地時間周一 (6 日) 宣布辭去自由黨領袖一職，不過將繼續擔任總理，直到自由黨選出新黨魁。自由黨「內鬥」導致杜魯道決定辭職。

消息出爐後，美元對加幣跌幅繼續收窄，稍早美元兌加幣一度貶逾 1%。

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此外，加拿大議會將休會，直至 3 月 24 日。專家表示，加拿大政府要到 3 月才會在眾議院面臨不信任投票。

近幾個月來，杜魯道一直受到黨內民選議員的壓力要求辭職，自財政部長方慧蘭 (Chrystia Freeland) 於去年 12 月 16 日辭職以來，這種情緒只會加劇。方慧蘭表示，自己與總理在政策上有分歧。

知情人士透露，在與自由黨分裂後，杜魯道的一些最親近的顧問認為，總理將無法在政治後果中倖存下來。

政治觀察家認為，方慧蘭、新任財政部長勒布朗 (Dominic LeBlanc) 和前加拿大央行總裁馬克卡尼 (Mark Carney) 是接替杜魯道的候選人。

如果 53 歲的杜魯道真的宣布他打算在執政 9 年後辭職，這將引發一場關於如何選擇繼任者的黨內爭鬥。如果他立即辭職，自由黨可能會從選舉產生的黨團中選出臨時領導人。