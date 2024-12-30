上週全球ETF淨流出266億美元 台股成吸金王 專家建議蛇年配置掌握3心法

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-30 14:56

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時值歲末聖誕假期，美股交投清淡，但投資人仍期待每年最後 5 個交易日加上次年前兩個交易日的「聖誕老人行情」，通週股債震盪。近一週整體股票型 ETF 出現 266.24 億美元資金流出。在亞洲股市外資動向：歲末交投清淡，台股獨成亞股吸金王。展望 2025 年第一季將迎接川普 2.0 新政，富蘭克林投顧建議投資人掌握「美國優先、股債均衡、多元分散」三大心法，核心配置首選靈活調整資產配置及多元產業布局的美國平衡型基金為核心。

上週全球資金動向，美國、亞洲、中國、歐洲分別流出 307.4 億、23.11 億、16.46 億、3.05 億美元，但日本獲 0.27 億美元資金流入，依產業 ETF 看，近週淨流入前三大產業為金融、醫療保健、工業；淨流出金額最高的產業為科技，其次為非核心消費、公用事業。

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富蘭克林證券投顧表示，展望美國勞動市場依舊強健，經濟朝正向發展，然而未來市場也將面臨地緣政治及川普的經濟政策等不確定風險。

富蘭克林坦伯頓固定收益團隊投資長桑娜 ‧ 德賽表示，川普的政策若被充份執行，十年期公債殖利率將可能高於 5%，但考量共和黨對於擴大財政赤字可能會有些抵制，繼而限縮財政寬鬆幅度，這可能壓抑十年期公債殖利率上行空間處於 4.5%~5% 區間。現階段建議以持債平均約 5 年到期的中天期美元複合債型基金，分享各類債市能受惠的降息行情並規避長天期公債殖利率可能上揚的風險，再搭配美國非投資級公司債型基金爭取收益空間及川普政策行情。

此外，展望 2025 年第一季將迎接川普 2.0 新政，建議投資人掌握「美國優先、股債均衡、多元分散」三大心法，核心配置首選靈活調整資產配置及多元產業布局的美國平衡型基金為核心，掌握收益、川普紅利及類股輪動機會，股市布局建議兵分三路，除了創新科技產業型基金之外，建議逢震盪加碼美國小型股票型及公用事業 / 基礎建設產業型基金，卡位川普紅利，美國以外市場首選印度和日本股市，參與其結構性改革機會。

富蘭克林股票團隊投資長暨富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森 ‧ 柯堤斯表示，2025 年美股將在三個因素支持下持續成長：(1) 美國經濟正進入一個新的、以創新為主導的商業週期，推動因素包含 AI 加速應用、醫療保健創新、能源基建投資、再工業化。(2) 利率環境將具有支撐性，特別是在通膨保持低位且經濟成長率具有支撐的情況下。(3) 川普政府的放鬆監管政策可能會激發更具活力的商業格局，我們看到金融服務、加密貨幣、科技、工業、能源產業的監管放鬆帶來的巨大機會。

富蘭克林坦伯頓基金集團旗下互利團隊投資長克里斯汀 ‧ 科雷亞表示，價值股在 2024 年底表現強勁，我們認為這種強勁動能具有持久力，因經濟增長有望持穩，通膨也已經回落，各國央行正在降息，而 AI 與基礎設施支出仍在持續，相信在宏觀環境仍強勁下，不確定性造成的任何市場錯位都將為耐心選股者創造機會。我們也認為美國小型價值股具有上漲空間，由於小型股估值低於大型股，投資人能找到估值有吸引力、具良好獲利增長潛力的績優小型股。

雖美股走勢顛簸且時值歲末交投清淡，但亞股普遍走揚，而台股榮獲上收亞股吸金王，外資共淨買超 22.53 億美元，泰國、越南、印尼、菲律賓也有小幅資金流入，印度賣壓較大，賣超幅度達 3.8 億美元，馬來西亞、韓國則遭外資小幅賣超。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華 ‧ 波克表示，透過跨資產、跨投資風格的低相關或負相關性，可有助於提高風險調整後報酬，建構具韌性的投資組合，追求可持續的收益與資本增值機會同時也能有效控制下檔風險。就債市而言，目前收益水準仍相當具吸引力，美國非投資級債與投資級債仍分別有 7% 與 5% 左右水準，而具備防禦與風險分散優勢的公債也有高於 4% 的殖利率，是資產配置中增添收益與分散風險不可或缺的要角。