外匯速報 - 美元/挪威克朗(USDNOK) 大跌1.07%，報11.2338元
鉅亨網新聞中心 2025-01-06 19:40
截至台北時間06日19:40，美元/挪威克朗下跌0.122點跌幅達1.07%，暫報11.2338點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+2.95%
- 近 1 週：+0.19%
- 近 3 月：+6.77%
- 近 6 月：+7.58%
- 今年以來：+0.05%
美元/挪威克朗近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性0.78，本日下跌0.89%
- 美元/瑞典克朗相關性0.72，本日下跌1%
- 美元/南非蘭特相關性0.72，本日下跌1.14%
美元/挪威克朗近90天負相關的前3貨幣對
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
延伸閱讀
- 外匯速報 - 美元/墨西哥披索(USDMXN) 大跌1.19%，報20.3741元
- 外匯速報 - 紐元/美元(NZDUSD) 大漲1.12%，報0.5674元
- 外匯速報 - 近月瑞郎(SFCON) 大漲0.85%，報1.1181元
- 外匯速報 - 近月美元指數(DXCON) 大跌0.96%，報107.755元
上一篇
下一篇