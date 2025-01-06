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外匯速報 - 美元/挪威克朗(USDNOK) 大跌1.07%，報11.2338元

鉅亨網新聞中心 2025-01-06 19:40


截至台北時間06日19:40，美元/挪威克朗下跌0.122點跌幅達1.07%，暫報11.2338點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+2.95%
  • 近 1 週：+0.19%
  • 近 3 月：+6.77%
  • 近 6 月：+7.58%
  • 今年以來：+0.05%

美元/挪威克朗近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.78，本日下跌0.89%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.72，本日下跌1%
  • 美元/南非蘭特相關性0.72，本日下跌1.14%

美元/挪威克朗近90天負相關的前3貨幣對

  • 澳元/美元相關性-0.79，本日下跌1.18%
  • 紐元/美元相關性-0.77，本日下跌1.09%
  • 歐元/美元相關性-0.70，本日下跌1.13%

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美元/挪威克朗11.23-1.10%
南非蘭特/美元0.054121.50%
澳元/美元0.62961.35%
紐元/美元0.56791.21%
歐元/美元1.04251.14%

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