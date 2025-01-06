search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

2024全年外資狂賣台股6825億元 反手淨匯入1.22兆元創史上新高

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-06 20:31

cover image of news article
外資2024狂賣台股6825億元 反手淨匯入1.22兆元創史上新高。(鉅亨網資料照)

受惠 AI 浪潮，台股 2024 年延續大多頭行情，累計大漲 28.47%，位居全球第二，儘管外資去年狂賣台股 6825 億元，寫下史上次高紀錄，但同時淨匯入近 372 億美元，約合新台幣 1.22 兆元，顯見外資對台股後市仍有信心，積極匯入資金伺機而動。

根據金管會證期局統計，2024 年 12 月單月外陸資買超上市櫃股票新台幣 146.14 億元，2024 年全年累計賣超 6825.7 億元，為歷年同期第 2 大累計賣超。


據統計，去年 12 月單月外陸資淨匯入 56.8 億美元，去年截至 12 月底累計淨匯入 371.96 億美元，為歷年同期最大累計淨匯入金額。

台股整體基本面方面，經統計，我國上市櫃公司 2024 年截至 11 月底累計營收金額 39.46 兆元，較去年同期成長 11.98%，營收金額為歷年同期最高，截至去年 11 月底本益比約 20.52 倍，現金殖利率 2.44%，加計股票股利為 2.55%。

 

文章標籤

台股外資淨匯入賣超

相關行情

台股首頁我要存股
美元/台幣32.862-0.17%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿7.83
加權指數法興(購) 槓桿6.66
加權指數法興(售) 槓桿7.59
加權指數法興(售) 槓桿7.72

延伸閱讀


Empty