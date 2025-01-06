【量大強漲股整理】元月份紅包行情啟動，如何掌握選股?

鉅亨研報 2025-01-06 18:11

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觀察三大法人今天籌碼動向，外資 買超 520.06 億元，投信賣超 10.63 億元，自營商買超 134.6 億元，三大法人合計買超 644.03 億元 ，其中，外資、自營商連買二日， 投信則由買轉賣

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美國股市周五全面上揚，受去年 12 月製造業指數優於預期的利好消息影響，緩解了市場對經濟增速放緩的擔憂。根據報告，美國 12 月製造業指數升至 49.3，高於市場預估的 48.2，激勵那斯達克指數大漲 1.8%，道瓊工業指數上漲 0.8%，在 (NVDA-US) 輝達股價大漲 4% 的帶動下，費城半導體指數強勁上漲 2.8%，(TSM-US)台積電 ADR 勁揚 3.5%，創下歷史新高 208.61 美元，成為市場焦點，眾議院議長強生順利連任，顯示共和黨未來可能團結支持川普政策，增強了市場穩定預期，此外，美國將於本週四因悼念前總統卡特逝世而休市一天，而本週五將公佈 12 月就業報告，預估新增 15 萬個就業機會，失業率維持在 4.2%。該報告將為聯準會月底是否降息提供關鍵參考，市場密切關注，今日台股加權指數開高走高，終場上漲 639.41 點，收在 23547.71 點，成交量放大至 4064.79 億，收復所有均線；多頭氣勢旺盛下，將有利於延續買盤。

(2330-TW) 台積電大漲成為主因，市場樂觀預期其即將召開的法說會將透露 2025 年擴廠及產能開出的利好消息，帶動台積電貢獻大盤指數超過 300 點，AI 人工智慧概念股同樣亮眼，(2382-TW) 廣達盤中大漲 10 元，收報 299 元，(2356-TW) 英業達上漲 0.96%，(2376-TW) 技嘉大漲 4.76%，無人機概念股表現出色，(6477-TW) 安集以 37.4 元攻上漲停，(6163-TW) 華電網上漲 6.94%，(5371-TW) 中光電雖漲多回檔，但法人認為該股長期趨勢向上，由於 CES 展覽即將登場，相關科技題材股如 AI、無人機及消費性電子股成為短線資金青睞的焦點，然而，由於資金集中在權值股，中小型股反而受到排擠，走勢不如大盤強勁，法人預期，本週市場將聚焦 CES 展、台積電法說會、大立光法說會、FOMC 會議記錄、美國非農就業數據，影響市場對經濟和貨幣政策的預期，整體而言，法人認為台股指數本週有望維持高點，隨資金輪動，或將迎來紅包行情。

權值股方面，(2330-TW) 台積電，上漲 4.65%，收在 1125 元，單日市值激增 120 億元，總市值達到 29.1 兆元的驚人紀錄，穩居「護國神山」地位。法人分析指出隨著台積電海外擴產計畫逐步落地，以及在高階製程領域的領先優勢，台積電有望持續推動市值與股價再創高峰，在全球半導體需求強勁、AI 應用與高效能運算（HPC）需求提升的背景下，台積電將持續引領市場，鞏固其「護國神山」的核心地位；(2317-TW) 鴻海，上漲 1.93%，收在 184.5 元，鴻海科技集團董事長劉揚偉近期表示，2025 年 AI 伺服器 出貨量將較去年顯著成長，出貨量預計逐季攀升，並成為伺服器業務的主要營收來源。法人分析指出，AI 伺服器在鴻海伺服器營收中的占比將突破 50%，成為推動公司整體成長的核心動能；(2454-TW) 聯發科，上漲 4.4%，收在 1425 元，高通與聯發科作為 Android 陣營的兩大晶片龍頭，其旗艦處理器的性能進步不僅驅動智慧手機的體驗升級，也成為市場競爭的焦點。去年，高通 Snapdragon 8 Elite 和 聯發科天璣 9400 在市場上展現出旗鼓相當的實力。今年，兩大廠商的新一代旗艦晶片也令人期待，或將在效能、能效和技術創新方面迎來進一步提升。

(6789-TW) 采鈺，上漲 6.79%，收在 330.5 元，台積電持股采鈺達 63.33%，受益於 高階手機 與 摺疊機滲透率提升，以及 AI 應用 驅動高畫素與大尺寸感測器需求的快速增長，2024 年營運表現亮眼，竹科與龍潭新廠產能全面滿載，去年下半年業績較上半年顯著提升，市場預期今年業績也將延續成長勢頭，采鈺今下午受邀舉行法說會，將對今年營運釋出展望。法人普遍看好采鈺未來的成長潛力，認為其憑藉台積電資源與技術支持，以及自身在高階 CIS 市場的領先。經濟日報點名預告後也大漲 +7% 以上，再創波段新高! 驗證佳螢的選股。

元月份主流輪動下可鎖定誰?

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