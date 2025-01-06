群電今年營運可望逐季成長 全年營收拚重返400億元

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-01-06 19:41

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電源供應器廠群電 (6412-TW) 今 (6) 日公告去年營收 371.76 億元，年增 2.4%，展望今年，群電預估，營運可望逐季成長，目標全年營收重回 400 億元，獲利也可望拚高峰。

群電去年 12 月營收 32.68 億元，年增 15.3%；第四季營收則為 98.70 億元，年增 9.6%，其中，四大成長動能中，伺服器電源、通訊電源以及智慧低碳平台營收都有雙位數年增表現。

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群電表示，去年每股純益有機會小幅成長，寫下連 6 年獲利都創下歷史新高的新紀錄，股利政策也將維持一貫的高配息率，往年現金配息率都在 7 成以上，明年股利有機會同步創高。

展望 2025 年營運，群電表示，雖然受到淡季、地緣政治、美國大選等不確定因素影響，去年第四季客戶下單態度保守、短單還是居多，目前市場正在等待美國新總統上任，雖然首季看法保守，但後續可望逐季成長。

群電指出，雖然市場動盪大，但成長的機會也很多，NVIDIA 新世代 RTX50 系列 GPU，可望帶動大瓦特數的高階電競筆電電源出貨；AI 伺服器電源跟 ODM、EMS 大廠配合設計及認證，去年下半年已陸續通過驗證並開始出貨。