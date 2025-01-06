【企業動向】AI算力爆發！四大雲端巨頭和半導體IP的關鍵布局為何？

研究處彙整 Bloomberg 各券商針對北美四大雲端廠商的資本支出預估，2024 年整體資本支出成長 39%，2025 年再成長 26%，此資本支出金額與成長幅度，雖難以區分應用於人工智慧或硬體設施布建的程度，但至少四大雲端廠商在法說均極力宣示人工智慧的重要性，反映人工智慧將是投資的關鍵要點。以下針對四大雲端廠商揭示對人工智慧浪潮態度：