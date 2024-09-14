〈熱門股〉亞泰影像股價量滾量前進創新高 周漲25%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-14 10:50

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亞光 (3019-TW) 集團旗下影像感測器模組廠亞泰影像 (4974-TW) 在積極開發產品終端新應用同時，有助於產品單價及獲利成長，加上原有的多功能事務機 (MFP) 應用也感受急單出現，本周股價以量滾量前進，收盤以 121 元創新高，周漲 25%。

亞泰影像最新獲利自結數字，2024 年 8 月稅後純益達 4400 萬元，月減 25.42%，年增 19%，單月每股純益 0.61 元，同時，由亞泰影像最新自結獲利數字加上上半年財報，1-8 月稅後純益 3.56 億元，年增 13.9%，每股純益 4.9 元。

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因客戶庫存逐漸去化，下半年亞泰 CIS 出貨增溫，將帶動營運提升，同時，亞泰影像與國際大廠合作開發 AOI 工業檢測模組，正式切入紡織布料、太陽能板、車用電池銅箔等 應用，持續開創新的成長動能，並擴展 AOI 產品往多尺寸、多樣性等面向發展。

亞泰影像本周受領收盤報 121 元，周漲 25.65%，在股價滾量前行同時，以 5 日線 110 元爲短線支撐。