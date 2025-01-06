公股銀最佳！第一銀行3度蟬聯「盡職治理資訊揭露較佳名單」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-06 10:25

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為響應國際永續金融趨勢，發揮機構投資人正面影響力，第一銀行透過持續參與證交所依「公司治理 3.0－永續發展藍圖」規畫建立之機構投資人盡職治理公開評比活動，提升盡職治理實務及相關資訊揭露品質，並連續 3 年入選證交所盡職治理資訊揭露較佳名單，為公股銀行之最。

我國資本市場機構法人所佔比例持續攀升，機構投資人的盡職治理更顯重要，第一銀行於 2018 年簽署機構投資人盡職治理守則遵循聲明，將 ESG（環境、社會、公司治理）因子納入投資決策流程中，引導資金有效投入永續投資標的，且持續強化與被投資公司之雙向議合，敦促其關注 ESG 重點議題，協助企業有序轉型達成環境永續發展目標，充分發揮機構投資人責任，並將相關盡職治理政策及議合內容與成效等資訊，定期揭露於銀行官方網站。

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第一銀行貫徹「永續金融，第一品牌」之經營願景，將永續治理精神與核心業務結合，並持續提升及強化 ESG 資訊揭露質量，在盡職治理表現屢獲肯定，2024 年第三度蟬聯證交所評選盡職治理資訊揭露較佳名單外，更入選金管會第二屆永續金融評鑑排名前 25％名單，肯定第一銀行在永續投資領域落實 ESG 治理之執行成果。