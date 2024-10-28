亞泰影像Q3稅後純益1.37億元 持平上季 前三季EPS 5.38元
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-28 16:36
亞光 (3019-TW) 集團旗下影像感測模組廠亞泰影像 (4974-TW) 今 (28) 日公布最新獲利數字，2024 年第三季稅後純益 1.37 億元，與上季持平，年增 25%，每股純益 1.9 元；前三季稅後純益 3.9 億元，年增 11%，每股純益 5.38 元。
亞泰影像 2024 年第三季營收 13.35 億元，毛利率 16.94%，季增 0.99 個百分點，年減 1.67 個百分點，2024 年第三季稅後純益 1.37 億元，與上季持平，年增 25% ，單季每股純益 1.9 元。
亞泰影像 2024 年前三季營收 32.86 億元，毛利率 16.55%，年減 0.7 個百分點，前三季稅後純益 3.9 億元，爲歷史同期次高，年增 11%，每股純益爲 5.38 元。
亞泰影像指出，亞泰影像與國際大廠合作開發 AOI 工業檢測模組，正式切入紡織布料、太陽能板、車用電池銅箔等 應用，持續開創新的成長動能，並擴展 AOI 產品往多尺寸、多樣性等面向發展。
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