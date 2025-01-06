鉅亨速報 - Factset 最新調查：聚陽(1477-TW)目標價調升至390元，幅度約4%
鉅亨網新聞中心 2025-01-06 12:10
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對聚陽(1477-TW)提出目標價估值：中位數由375元上修至390元，調升幅度4%。其中最高估值508元，最低估值315元。
綜合評級 - 共有18位分析師給予聚陽(1477-TW)評價：積極樂觀10位、保持中立9位、保守悲觀0位。
聚陽(1477-TW)今(6日)收盤價為329元。近5日股價上漲4.45%，相關紡織纖維近5日下跌0.52%，集中市場加權指數下跌1.58%，股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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