search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：聚陽(1477-TW)目標價調升至390元，幅度約4%

鉅亨網新聞中心 2025-01-06 12:10


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對聚陽(1477-TW)提出目標價估值：中位數由375元上修至390元，調升幅度4%。其中最高估值508元，最低估值315元。

綜合評級 - 共有18位分析師給予聚陽(1477-TW)評價：積極樂觀10位、保持中立9位、保守悲觀0位。

聚陽(1477-TW)今(6日)收盤價為329元。近5日股價上漲4.45%，相關紡織纖維近5日下跌0.52%，集中市場加權指數下跌1.58%，股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數23500.952.59%
聚陽329.50.30%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿7.71
加權指數法興(購) 槓桿6.88
加權指數法興(售) 槓桿6.64
加權指數法興(售) 槓桿7.67

鉅亨贏指標

了解更多

#投信認養股

中弱短強
聚陽

66.67%

勝率

#營收創高股

中弱短強
聚陽

66.67%

勝率

延伸閱讀


Empty