鉅亨速報 - Factset 最新調查：中租-KY(5871-TW)EPS預估下修至13.71元，預估目標價為146元
鉅亨網新聞中心 2025-01-06 08:10
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對中租-KY(5871-TW)做出2024年EPS預估：中位數由13.8元下修至13.71元，其中最高估值14.41元，最低估值13元，預估目標價為146元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|14.41(14.41)
|16.1
|18.98
|最低值
|13(13)
|13.71
|15.46
|平均值
|13.69(13.71)
|14.7
|16.76
|中位數
|13.71(13.8)
|14.5
|16.29
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|105,206,440
|112,922,000
|123,986,000
|最低值
|102,337,000
|106,777,000
|118,765,000
|平均值
|103,108,410
|109,763,800
|121,403,910
|中位數
|102,827,000
|109,642,000
|121,460,720
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|15.15
|17.17
|14.8
|12.2
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|97,525,510
|86,608,165
|72,159,554
|59,477,759
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5871/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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