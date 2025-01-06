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鉅亨速報 - Factset 最新調查：中租-KY(5871-TW)EPS預估下修至13.71元，預估目標價為146元

鉅亨網新聞中心 2025-01-06 08:10


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對中租-KY(5871-TW)做出2024年EPS預估：中位數由13.8元下修至13.71元，其中最高估值14.41元，最低估值13元，預估目標價為146元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值14.41(14.41)16.118.98
最低值13(13)13.7115.46
平均值13.69(13.71)14.716.76
中位數13.71(13.8)14.516.29

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值105,206,440112,922,000123,986,000
最低值102,337,000106,777,000118,765,000
平均值103,108,410109,763,800121,403,910
中位數102,827,000109,642,000121,460,720

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS15.1517.1714.812.2
營業收入
(單位：新台幣千元)		97,525,51086,608,16572,159,55459,477,759

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5871/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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